Meloni “blindata” a Ceglie, i residenti: “Non riusciamo a vederla”

“La premier? Niente, non siamo riusciti a vederla. Ogni giorno vediamo un via vai di auto. Ma di lei nulla”. È quanto racconta una donna proprietaria di una residenza di campagna a qualche centinaio di metri da masseria Beneficio, a Ceglie Messapica, dove sta soggiornando per qualche giorno di vacanza la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Qui, nel cuore della Valle d’Itria, per ripararsi dal caldo asfissiante di agosto, oggi vicino ai 40 gradi, l’intero gruppo si alterna tra la zona piscina e l’area solarium. Per la figlia della premier Ginevra e le altre bambine sono giunti alcuni giochi d’acqua gonfiabili, acquistati da un rivenditore della zona.