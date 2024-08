Si scontra con un’auto nel Foggiano, muore 13enne

Appassionato di calcio, a settembre avrebbe iniziato le scuole superiori il 13enne Emanuel, morto ieri sera in un incidente stradale a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Il ragazzino era alla guida di un motorino che – per cause da accertare – si è scontrato con un’auto, un’Alfa Romeo Mito. Per il 13enne non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo.

Il papà di Emanuel è un imprenditore nel settore delle comunicazioni e, con altri educatori, si occupa degli allievi della squadra locale di calcio in cui militava anche Emanuel. Il 13enne aveva due fratelli più grandi, frequentava la parrocchia santa Maria del borgo, chiesa madre della cittadina. Il sindaco Matteo Vocale ha annunciato che sarà lutto cittadino il giorno dei funerali.