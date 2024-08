Bari, dalle grigliate al mare al ristorante: i piani per Ferragosto

C’è chi ha optato per una giornata al mare e chi invece, pur di non spendere “un patrimonio” ha scelto di restare a casa prediligendo l’opzione “ognuno porta qualcosa”. Ma c’è anche chi ha scelto di partire letteralmente “all’ultimo minuto” e chi invece non ha rinunciato al ristorante. Sono solo alcuni dei programmi dei cittadini baresi in vista della giornata di oggi, quella di Ferragosto che per molti sancisce il culmine delle vacanze estive. Dal caro prezzi alla paura del traffico, ma anche la semplice volontà di risparmiare in vista dell’inverno e delle “bollette salate”che, evidenzia un cittadino “non tarderanno ad arrivare non appena accenderemo di nuovo il riscaldamento”. Nel frattempo, per la giornata di oggi, è previsto bollino nero per il traffico: in tanti hanno scelto mete d’arte, ma anche il litorale. Non tutti però.

È il caso di un gruppo di amici che puntualmente, ogni anno, come da tradizione, non rinuncia alla giornata al mare con nottata. “Al contrario degli altri anni – ha spiegato Alessia – resteremo in zona. Abbiamo deciso di non allontanarci troppo da Bari perché tra benzina e altre spese i costi sarebbero stati troppo alti. Poco importa, conta stare insieme. Quest’anno abbiamo scelto di concentrarci sulle vacanze passando più tempo fuori, siamo stati in Spagna. Come da tradizione, passeremo la giornata di ferragosto al mare per poi dormire in spiaggia, faremo una grigliata. Niente lungo viaggio verso il Salento, come facevamo negli anni passati, pazienza”, ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di Maria, mamma 60enne. “Niente pranzi o cene fuori – ha spiegato – quest’anno punto al risparmio. Ho invitato alcuni amici a casa e abbiamo deciso che ognuno porterà qualcosa. Sarà un’esperienza diversa, ma pur sempre bella. Purtroppo i costi aumentano e bisogna reinventarsi cambiando anche le proprie abitudini. Poi mi spaventa il traffico e il caldo, meglio restare a casa”.

C’è anche chi ha deciso di partire all’ultimo minuto, lo racconta Marco. “Inizialmente non dovevamo fare nulla di speciale, poi abbiamo trovato un offerta last minute per la Sardegna. Partiamo proprio oggi, 15 agosto. Per 5 persone, due adulti e tre bambini, abbiamo pagato circa 400 euro con l’auto per il traghetto. Per ora abbiamo fatto solo l’andata, una vera e propria avventura. Abbiamo deciso di rischiare, nonostante i timori per le bollette incalzano. Questa giornata quindi la passeremo in viaggio, poi però saremo in un’altra regione”, ha concluso. Infine c’è chi non ha rinunciato al ristorante. “La cosa bella di queste giornate – ha spiegato Patrizia – è che ci sono tanti posti che con prezzo fisso ti propongono dei menù e sai che puoi pranzare fuori senza poi doverti rimboccare le maniche a ripulire casa. Ogni anno con la mia famiglia facciamo così, è un piccolo regalo per stare insieme, risparmiamo su altre cose, ma questo non ce lo facciamo mancare. Poi la sera tutti a fare il bagno a mare”, ha concluso.

Foto repertorio