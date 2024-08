Si presenta il 14 agosto in un reparto del Policlinico per una visita prenotata nel maggio scorso, ma non trova nessuno. E con lei anche altre persone. La denuncia corre sui social. Sulla questione interviene Luigi Cipriani del Movimento Riprendiamoci il Futuro.

“Ennesimo caso di malasanità in Puglia – commenta – . A questo punto serve un immediato intervento da parte della direzione sanitaria e ove quanto denuncia trova riscontro, i responsabili vanno immediatamente individuati”.