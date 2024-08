Ferragosto in Europa: ecco come si festeggia nei diversi Paesi

Il Ferragosto è una festa religiosa che ha origini antiche e che celebra l’assunzione al cielo di Maria. È festeggiata in molti Paesi del mondo ma l’Italia è tra i pochi a riconoscerla come festa nazionale. La festa di Ferragosto (celebrata il 15 agosto) non è sempre stata una festa religiosa. In origine, infatti, era una festa pagana, ufficializzata nel 18 a.C. dal primo imperatore di Roma Ottaviano Augusto e denominata feriae augusti (dal latino “il riposo di Augusto”). Durante il Ferragosto si celebravano i raccolti e la fine del lavoro nei campi. I festeggiamenti iniziavano il primo agosto e si protraevano per gran parte del mese, includendo anche feste in onore degli Dei della fertilità e del raccolto, come i Nemoralia (13-15 agosto), in onore di Diana. Nel VII secolo il Cattolicesimo papa Sergio I scelse questa data per celebrare l’assunzione in cielo della Vergine Maria. Ciò rese la festa popolare in tutto il mondo come festa dell’Assunta. Dalle parate ai cortei in costume, dalle celebrazioni religiose ai tornei sportivi, il 15 agosto viene festeggiato in modo diverso a seconda del luogo in cui ci si trova. In Europa il Paese che più celebra questa ricorrenza è l’Italia, con tradizioni differenti in base alla regione.

Come si festeggia in Europa – Spagna: avendo una tradizione cattolica molto forte, il Ferragosto è ritenuto una festa religiosa molto importante celebrato con processioni, sfilate in abiti tradizioni e spettacoli pirotecnici; Inghilterra: nel Paese anglosassone il 15 Agosto è un normale giorno lavorativo ma l’ultimo fine settimana del mese è ritenuto festivo in quanto rientra neo cosiddetti ‘Bank Holidays’; Irlanda: l’Assunzione viene chiamata con il nome gaelico ‘Féile Mhuire ‘sa bhFomhar’; da tradizione nel giorno di Ferragosto i cittadini fanno un bagno a mare anche se le temperature non sono mai miti; Svizzera: i festeggiamenti svizzeri del Ferragosto variano da Cantone a Cantone ma, solitamente, la festività cade nella domenica più vicina al 15 Agosto; Sud America: il Ferragosto viene festeggiato sopratutto nei Paesi dove è presente una maggiore comunità italiana quindi Costa Rica, Colombia e Cile; India: il Ferragosto indiano non è collegato alla festa dell’Assunzione ma al ‘Giorno dell’Indipendenza’ in quanto il Paese è diventato ufficialmente libero il 15 agosto del 1947; Canada: nel 15 Agosto canadese viene celebrato l’Acadian Day, per ricordare l’Acadia ovvero la prima colonia francese; Cina: nel Paese asiatico non esiste il Ferragosto ma spesso il 15 Agosto coincide con la ‘Festa del doppio sette’, ovvero una sorta di corrispettivo del nostro San Valentino.