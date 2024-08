Morte dell’attore Matthew Perry, due persone arrestate

Cinque persone sono indagate in relazione alla morte dell’attore Matthew Perry, tra cui l’assistente personale e due medici. Due dei cinque sospettati sono finiti in arresto, tra questi uno dei due dottori

L’accusa è di aver fornito la ketamina che ha causato la morte della star di “Friends” in ottobre.

Nei documenti depositati presso la corte federale in California, i pubblici ministeri hanno affermato che l’assistente dell’attore e un conoscente hanno lavorato con due dottori e uno spacciatore di droga per procurare – nelle settimane precedenti la sua morte – migliaia di dollari di ketamina alla star di Hollywood, che aveva alle spalle una storia di abuso da sostanze stupefacenti.

Diverse agenzie delle forze dell’ordine hanno eseguito mandati di perquisizione e sequestrato computer, telefoni e altre apparecchiature elettroniche per determinare chi ha fornito a Perry l’anestetico che gli ha fatto perdere conoscenza lo scorso ottobre e lo ha fatto morire annegato nella sua vasca idromassaggio a Pacific Palisades, Los Angeles.