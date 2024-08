Scuola, in Italia le vacanze estive più lunghe d’Europa

La durata delle vacanze estive previste dalla scuola italiana è da tempo oggetto di un acceso dibattito. Per alcuni sono troppe e mettono in difficoltà i genitori lavoratori, per altri rappresentano un periodo di pausa necessario per ‘ricaricare le pile’ e permettere ai ragazzi di coltivare i propri interessi. Dando uno sguardo al Organisation of school time in Europe 2023/2024 che quantifica e analizza l’attività scolastica nei Paesi europei, è evidente come nel Vecchio Continente ci sia una situazione variegata, con periodi di vacanza suddivisi in base alle diverse condizioni ambientali e alle differenti festività nazionali. In molti Paesi è settembre il mese che segna l’inizio dell’anno scolastico (ad eccezione della Finlandia, dove si comincia a inizio agosto e alcune regioni di Olanda, Belgio, Svezia, Germania e Svizzera) e i giorni di lezione variano tra i 170 e i 190 giorni. Eccezioni agli antipodi sono l’Albania, con 156 giorni e l’insolita coppia Italia-Danimarca, con 200 giorni minimi da passare in classe.

Per quanto riguarda le vacanze estive poi, l’Italia è una della nazioni che prevede più settimane di ‘stacco‘, con 90 giorni di vacanza, insieme a Lettonia e Albania. Segue il gruppo formato da Spagna, Portogallo, Finlandia, Irlanda e Grecia, che vanno dai 70 agli 84 giorni di ferie. Diversa la situazione in Francia, Norvegia, Svezia, Germania, Liechtenstein e Belgio, dove il periodo di vacanze estivo si riduce tra i 40 e i 60 giorni. In questi Paesi però la breve ‘estate scolastica’ è compensata da pause molto più lunghe durante gli altri periodi dell’anno. In Germania ad esempio sono previste 1-2 settimane in autunno, tre settimane durante il periodo natalizio, un’ulteriore settimana a febbraio e circa 15 giorni per Pasqua. Anche in Francia ogni 6-8 settimane c’è una parentesi di almeno una settimana di ferie prima della pausa estiva.

La classifica europea – Tra i principali Paesi Europei, l’Italia rimane il Paese con più vacanze durante il periodo estivo, insieme alla vicina Albania e alla Lettonia.

Italia: 90 giorni

Albania: 90 giorni

Lettonia: 90 giorni

Grecia: 86 giorni

Estonia: 86 giorni

Spagna: 79 giorni

Svizzera: da 28 a 75 giorni (dipende dai cantoni)

Ungheria: 71 giorni

Croazia: 71 giorni

Austria: 65 giorni

Finlandia: 65 giorni

Svezia: 65 giorni

Belgio: 63 giorni

Francia: 56-63 giorni

Repubblica Ceca: 56 giorni

Norvegia: 56 giorni

Polonia: 56 giorni

Germania: 46 giorni

Danimarca: 44 giorni

Regno Unito: 44 giorni