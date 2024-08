Vacanze estive terminate? I consigli contro lo ‘stress da rientro’

Il Ferragosto segna la fine delle vacanze. In un attimo ci si ritrova scaraventati nella lunga routine prima autunnale e poi invernale. Una delle cause scatenanti l’ansia da rientro al lavoro è che durante le vacanze possiamo gestire il nostro tempo svolgendo le nostre attività preferite con più tranquillità e senza preoccuparci degli orari lavorativi. Proprio per questo motivo, ritornare alla routine quotidiana risulta davvero molto stressante e portare ad ansia da rientro. Per evitare un rientro al lavoro dopo le ferie traumatico, alcuni esperti hanno deciso di dare alcuni consigli utili per prepararsi al meglio. Seguendo questi consigli si potranno evitare i sintomi da stress post-vacanza che impediscono di rientrare serenamente al lavoro. Il primo consiglio che si può dare è quello di terminare le proprie ferie in città o comunque a casa. Trascorrere pertanto gli ultimi giorni di ferie a casa staccando piano piano la spina dalla vacanza appena trascorsa. Si sa che i primi gironi dopo la vacanza sono quelli più difficili da superare, poiché ci si abitua al totale relax e a godere di ogni piccolo momento. Proprio per questo motivo è importante trascorrere gli ultimi giorni di ferie presso la propria città così da recuperare gradualmente le abitudini della vita di tutti i giorni.

Se possibile evitare di rientrare al lavoro il lunedì. Infatti, se è possibile non rientrare il lunedì, ma in giorni successivi come ad esempio il martedì o il mercoledì si avrà la percezione che la prima settimana lavorativa si accorci e di conseguenza il proprio rientro a lavoro sarà meno traumatico. Cercare di organizzare una lista di mansioni da svolgere dopo il rientro a lavoro in ordine di priorità. Attraverso questa lista si avrà la possibilità di sapere cosa ci aspetta al rientro e di conseguenza si ridurrà lo stress causato dal rientro al lavoro dopo le vacanze estive. Se si ha la possibilità di organizzare un week-end al mare oppure in montagna è bene farlo subito dopo il rientro al lavoro. Questo permetterà di percepire che si è ancora in ferie, nonostante si sia rientrati al lavoro, e aiuterà quindi ad abbassare lo stress.

Durante questa breve vacanza bisogna però, ove possibile, creare una routine simile a quella che si svolgerà tutti i giorni fino alle nuove ferie. Sicuramente durante le vacanze estive non si seguono diete. Quindi il consiglio è quello di iniziare un corretto regime alimentare prima di rientrare a lavoro così da recuperare la forma ed essere più energici. Evitare assolutamente di svolgere tutte le attività lavorative velocemente, ma cercare di svolgerle gradualmente ed in ordine di importanza. Un’altra cosa assolutamente da evitare è quella di prendere appuntamenti importanti subito dopo il rientro dalle vacanze. Effettuando una corretta suddivisione del proprio calendario lavorativo, si eviterà un rientro dalle ferie eccessivamente traumatico.