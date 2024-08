Bari, fedeli divisi sul trasferimento di don Angelo

Le nomine e i trasferimenti disposti dall’arcivescovo, monsignor Giuseppe Satriano, hanno diviso molti fedeli. Soprattutto in merito alla decisione di spostare don Angelo Cassano dalla parrocchia di San Sabino alla parrocchia San Carlo Borromeo nel rione Libertà. Don Angelo prenderà servizio da lunedì 11 novembre mentre a San Sabino arriverà don Bernardino Palmieri, parroco di San Francesco di Paola a Capurso che prenderà servizio domenica 27 ottobre.

Ma i fedeli si sono divisi. I parrocchiani del Libertà non vedono l’ora dell’arrivo di don Angelo mentre da San Sabino c’è chi è pronto a lasciare la chiesa e a seguirlo.

“Sono contenta che Don Angelo Cassano sia stato trasferito al quartiere Libertà di Bari che rispetto alle altre zone, è sicuramente un quartiere molto trascurato a livello di aiuto e solidarietà nei confronti delle persone fragili”, si legge in un commento social. Ed ancora. “Sono felice perché Don Angelo Cassano sarà più vicino a casa mia, in un quartiere che ha molto bisogno di un parroco attivo come lui. Mi dispiace che si interrompa, però, il lavoro che ha svolto con tante e tanti, nella “sua” parrocchia di San Sabino”.

“Venire a sapere che Don Angelo lascerà la Parrocchia San Sabino – Bari è stata una notizia che mi ha fatto dispiacere. Un sacerdote unico che ha lasciato un buon segno nella comunità. Mi dispiace veramente tanto”, commenta un altro fedele. “Non scherziamo, don Angelo non si tocca !!!! Piuttosto chiudete la chiesa”. (foto Facebook parrocchia San Sabino)