Bari – Juve Stabia: la storia. Longo: “Mancano calciatori di qualità”

Dopo mesi di rumors, notizie più o meno veritiere e speranze per un epocale cambio di proprietà, torna protagonista il calcio giocato. Il Bari del nuovo tecnico Moreno Longo, esordirà in campionato sabato sera allo stadio ‘San Nicola’ contro la neo promossa Juve Stabia: fischio d’inizio alle ore 20.30.

L’AVVERSARIO – La Società Sportiva Juve Stabia, è una società calcistica italiana con sede nel comune di Castellammare di Stabia. La storia calcistica di Castellammare di Stabia ebbe origine nel 1907, quando nacque lo Stabia Sporting Club società fondata dai fratelli Romano e Pauzano Weiss. Dopo alcuni anni di attività in ambito locale, il club si affiliò alla FIGC Campania nel 1914 e iniziò l’attività ufficiale disputando dei campionati di Terza Categoria.

Nel 2002 fu affiliato un nuovo titolo sportivo in Terza Categoria che, fondendosi con quello del Comprensorio Nola originò il Comprensorio Stabia. Tale operazione consentì al neocostituito sodalizio di partire dalla Serie D. Nel 2003-2004 divenne Società Sportiva Juve Stabia, e fu promossa in Serie C2, vincendo inoltre la Coppa Italia Serie D. Dopo tre stagioni in terza serie, nell’annata 2023-2024 le Vespe vincono il girone C, conquistando una nuova promozione in Serie B con tre giornate d’anticipo

Attualmente occupa l’84ª posizione nella classifica perpetua della Serie B e la 75ª nella graduatoria della tradizione sportiva dei club calcistici secondo i criteri della FIGC.

LA STORIA – I precedenti tra Bari e Juve Stabia sono 10 con 5 vittorie biancorosse, 2 pareggi e 3 successi campani. Allo stadio “San Nicola” si sono disputate 5 gare ed il bilancio è nettamente favorevole ai padroni di casa con 4 vittorie, 1 pareggio e nessuna affermazione delle “vespe”. L’ultima gara disputata nel capoluogo pugliese risale al 16 marzo 2022: i galletti allenati da Mignani si imposero per 1-0 grazie ad una rete di Antenucci.

I DOPPI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. Ricordiamo: Alessandro Mallamo, Riccardo Improta, Adriano Montalto, Vittorio Parigini, Denis Tonucci, Daniele Paponi, Karamoko Cissé, Kingsley Boateng, Andrea De Falco, Salvatore Bruno, Davide Di Gennaro, Antonio La Fortezza, Luigi Imparato, Matteo Contini e Giacomo Losi.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo Guido Carboni

EX DEL MATCH: Giacomo Ricci nel Bari – Enrico Piovanello e Leonardo Candellone nella Juve Stabia

LE PAROLE DEI MISTER – A proposito di tecnici, ecco le dichiarazioni pre gara dell’allenatore del Bari, Moreno Longo: “Siamo contenti di iniziare davanti al nostro pubblico e cercheremo di farlo nel modo giusto. Non sarà semplice trovare la condizione ottimale anche perchè le insidie sono tante quando incontri una neopromossa: non hanno cambiato tecnico, hanno vinto un campionato e si sono rafforzati. Le mie ambizioni sono altissime: ho sposato il progetto del Bari perché questa è una piazza importante e ambiziosa. La società sta cercando di allestire una squadra ambiziosa: ci mancano ancora dei calciatori che devono farci fare il salto di qualità. Abbiamo creato una buona base m, per arrivare ad obiettivi importanti, servono anche calciatori di qualità”.

Ecco i convocati di mister Longo:

PORTIERI: 1.RADUNOVIC, 22.PISSARDO, 33.DE GIOSA

DIFENSORI: 3.MANTOVANI, 5.MATINO, 16.ASTROLOGO, 23.VICARI, 25.PUCINO, 31.RICCI, 55.OBARETIN

foto SSc Bari

CENTROCAMPISTI: 4.MAITA, 8.BENALI, 17.MAIELLO, 26.LULIC, 27.FAVASULI, 80.FAGGI, 93.DORVAL

ATTACCANTI: 9.NOVAKOVICH, 11.SGARBI, 14.MORACHIOLI, 15.LASAGNA, 18.MANZARI, 20.SIBILLI, 28.AKPA-CHUKWU

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-4-2-1): Radunovic, Pucino, Vicari, Obaretin, Favasuli, Maiello, Benali, Oliveri, Sgarbi, Sibilli, Lasagna. All. Longo

JUVE STABIA (4-2-3-1): Thiam, Floriani, Bellich, Varnier, Mignanelli, Buglio, Romeo, Leone, Mosti, Candellone, Artistico. All. Pagliuca

SQUADRA ARBITRALE: Sarà il signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari a dirigere il match. Gli assistenti saranno Marco Ceccon della sezione di Lovere e Giacomo Monaco della sezione di Termoli. Quarto ufficiale sarà Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza, mentre al VAR ci sarà Lorenzo Maggioni (Lecco), coadiuvato dall’ AVAR Salvatore Longo (Paola).o

foto Ssc Bari