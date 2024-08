Controlli malamovida nella Bat, sanzionati locali e lidi

Continuano i controlli amministrativi coordinati dalla Questura di Barletta Andria Trani per verificare il rispetto della normativa di settore negli esercizi commerciali dei popolosi comuni della sesta provincia pugliese. Nei giorni scorsi, nella città di Barletta, donne e uomini dell’Ufficio di Polizia Amministrativa della Polizia di Stato di Via dell’Indipendenza, coadiuvati da personale dei Commissariati di Trani e Barletta, hanno effettuato mirate attività di controllo con particolare attenzione ai luoghi di maggior afflusso della “movida” nella zona balneare della città dell’Eraclio.

Nell’ambito di tali verifiche sono stati effettuati numerosi accessi presso gli stabilimenti balneari ubicati sul lungomare e controlli ai frequentatori della zona.

Numerose le violazioni contestate ai gestori e ad alcuni fruitori dei relativi servizi. In particolare, sono state rilevate carenze di natura amministrativa a due attività commerciali per sanzioni quantificabili in diverse migliaia di euro; in più, è stata notificata una diffida a cessare immediatamente l’attività nei confronti del gestore di un lido al cui interno veniva svolta attività di ballo priva di qualsiasi autorizzazione. Sanzioni anche per alcuni addetti alla sicurezza controllati all’ingresso dei lidi poiché non in regola con la normativa che ne disciplina l’impiego.

I serrati controlli in argomento andranno avanti anche nelle prossime settimane e interesseranno tutta la zona balneare della Provincia.