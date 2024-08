Esplosione in una casa in Salento, è morto il 58enne ferito

E’ morto il 58enne rimasto ferito con altre due persone la notte tra il 14 e il 15 agosto nell’esplosione dovuta a una fuga di gas in una casa a Porto Cesareo, in provincia di Lecce https://www.borderline24.com/2024/08/16/esplosione-in-una-casa-in-salento-grave-23enne-del-barese/. L’uomo, Giuseppe Agonstinacchio, aveva ustioni su oltre il 60% del corpo. Resta in condizioni gravissime sua figlia 23enne. Ferito anche il suo fidanzato 24enne le cui condizioni però non sarebbero critiche.

foto repertorio