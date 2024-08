Esplosione in una casa in Salento, grave 23enne del Barese

E’ in condizioni gravissime la 23enne rimasta ferita la notte tra il 14 e il 15 agosto con altre due persone nell’esplosione dovuta a una fuga di gas in una casa a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Il papà 58enne della giovane, in condizioni stabili, ha riportato ustioni su oltre il 60% del corpo. Mentre sarebbero meno critiche le condizioni del 24enne, fidanzato della giovane, che era in vacanza con loro. Le persone ferite sono tutte di Gravina di Puglia, in provincia di Bari.

La fuga di gas sarebbe partita da una bombola che alimentava l’impianto che è stato posto sotto sequestro e sul quale il magistrato di turno ha disposto una perizia.