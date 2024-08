Incidente sulla statale 100, feriti 5 ragazzi

Stamattina intorno alle ore 7.00 i vigili del fuoco sono stati allertati per un incidente sulla SS100 all’altezza di Casamassima: un’auto capottata con 5 ragazzi a bordo. I giovani erano partiti da Ginosa Marina dove avevano passato la notte di Ferragosto in discoteca. Non si sa per quali ragioni, forse un colpo di sonno, l’auto è andata a finire contro il guard rail per poi ribaltarsi. I cinque ragazzi seppur affidati ai sanitari, accorsi sul posto, sono in buone condizioni di salute, solo qualche contusione. Sul posto oltre i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco con tre mezzi, la Polizia locale e i tecnici dell’Anas per coadiuvare le autorità nella gestione del traffico e ripristino eventuali danni alla strada.