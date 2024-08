Shock anafilattico al mare nel Tarantino: salvata da guardia costiera

Sono serviti 15 minuti al personale della Capitaneria di porto di Taranto per soccorrere e trasferire a terra, una donna finita in shock anafilattico a causa della puntura di un insetto. La vittima era, nella giornata di ieri, tra i bagnanti di uno stabilimento balneare dell’isola di San Pietro quando è stata punta. Una puntura che ha comportato una forte reazione allergica.

A chiedere il supporto della guardia costiera sono stati i responsabili del lido. La motovedetta è riuscita a prendere la donna, trasferirla a bordo e portarla sulla terra ferma dove c’era il personale del 118 che le ha somministrato le cure del caso. Sempre ieri ma nel pomeriggio, la guardia costiera è intervenuta in località San Vito per l’affondamento di un piccolo natante che aveva bordo un gruppo di persone finito in mare. I passeggeri della barca sono stati messi in salvo mentre l’imbarcazione, finita a un metro e mezzo di profondità, è stata recuperata la scorsa notte.

foto repertorio