Bari dice addio ad Antonio D’Erasmo, volto noto dell’imprenditoria

Si è spento, per un male incurabile, l’imprenditore barese Antonio D’Erasmo, titolare del negozio omonimo di arredamento. Era noto noto in città per il suo gusto e per “il suo essere sempre disponibile e sincero”, dicono gli amici.

La notizia è apparsa sui social qualche ora fa ed è stata diffusa dalla stessa famiglia. “Con amore e gratitudine salutiamo il nostro fondatore, mentore, padre, marito, fratello, amante – scrivono – Per noi sei solo partito per un altro viaggio. Da sempre, per sempre”.

Tanti i commenti sui social network che ricordano l’imprenditore barese. “Ciao Antonio – dice una amica – Hai reso belle tante case, tanti esterni. Hai reso Casa tante piccole abitazioni. Hai creato uno stile, hai supportato e sopportato infinite richieste. E le hai sempre esaudite. Hai realizzato sogni. Grazie. Fa buon viaggio”.

foto facebook della famiglia