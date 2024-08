Bari, incidente in centro: bus finisce su auto parcheggiate

Incidente in via Quintino Sella ad angolo con via Dante. Un autobus dell’Amtab (con tre passeggeri a bordo) si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con un’auto. Il bus ha colpito alcune auto parcheggiate, finendo poi sulla facciata di un palazzo. Sul posto la polizia locale che ha chiuso il tratto di strada.

Tre i feriti con prognosi tra i 5 e i 10 giorni, sono gli occupanti della autovettura. Non risultano feriti né il conducente del bus e nessun passeggero del mezzo Amtab. Danneggiate 9 auto in sosta su via Dante.