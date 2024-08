Bari, pericolo crollo sul lungomare Starita: inibita parte di costa

Sul lungomare Starita sono intervenuti ieri mattina i vigili del fuoco su disposizione della Capitaneria di porto in seguito ad un pericolo crollo di un vicino locale (chiuso).

“E’ stato effettuato l’intervento di personale tecnico dei vigili del fuoco – si legge nell’ordinanza – ai fini della temporanea messa in sicurezza dell’area da eventuali ulteriori fenomeni di distacco”. E’ stata quindi disposta l’interdizione dell’area interessata da attività subacquea e di superficie al fine di salvaguardare la pubblica incolumità. Sono state sistemate anche delle transenne sulla costa per inibire sia l’attività subacquea sia la balneazione. Un provvedimento che ha fatto un po’ storcere il naso ad alcuni bagnanti per la riduzione della parte di costa da utilizzare appunto per prendere il sole o per entrare in acqua.