Bari, polemiche per la piazzetta di via Caposcardicchio: “Pericolosa”

Assenza di barriere con palle che cadono per strada mettendo a repentaglio sia gli automobilisti, sia i bimbi, ma anche motorini che sfrecciano e caos a tutte le ore, anche di notte. Sono solo alcune delle problematiche relative alla nuova piazza di via Caposcardicchio al San Paolo, nel Municipio 3. Si tratta di un’opera, che oltre ad essere una piazza è di fatto anche una rotonda utile per la viabilità del territorio dove però, a detta dei cittadini, non mancano i disagi. Le segnalazioni si rinconrrono sul web, ma non solo.

“Pochi giorni fa si è sfiorata la tragedia nella nuova piazzetta “rotonda” appena terminata nei pressi dell’ospedale – ha raccontato un cittadino – una bimba giocava con il pallone, mentre lo rincorreva usciva fuori in strada, la fortuna ha voluto che l’auto si è fermata ad un metro dalla bimba. Ci sono troppe aperture e andrebbero chiuse a protezione per i bimbi, e non solo, troppi motori scorazzano. Se fossero chiuse a dovere si eviterebbero tragedie. Un lavoro che andrebbe immediatamente eseguito”, ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di altri, tra queste un’altra cittadina.

“Si sfiorano tragedie quotidianamente – spiega – qualche giorno fa un monopattino elettrico usciva dalla stessa rotatoria senza guardare. Fortunatamente siamo riusciti a frenare in tempo”. Non solo rischio per gli utenti della strada, ma anche disagi per i residenti. “Abitiamo li vicino e i ragazzi e le ragazze fanno caos tutto il giorno lanciandosi pietre e bottiglie – spiega una cittadina – inoltre sgommano con i motorini fino alle 5 di mattina. Dormire con le finestre aperte è impossibile. Capisco il caldo l’estate, ma ci vuole un po’ di rispetto, educazione e senso civico. Dopo mezzanotte dovrebbero spegnere le luci e fare ronde i vigili. Andare a lavoro svegliandoti alle 4 di mattina e non riposare per niente è impossibile”, evidenzia.

“La sera c’è un delirio di gente, si è creato un giro che fa paura – spiega infine una coppia, mamma e papà di una bimba – hanno messo alcune recinzioni, solo in pochi punti, ma sono piccoline. Il pallone passa, va in mezzo alla strada mettendo a repentaglio così la sicurezza di tutti. Poi c’è da dire che hanno pensato alla rotonda, ma non hanno pensato allo schifo che c’è intorno. È pieno di rifiuti. C’è da mettersi le mani nei capelli. Non si degnano di venire a pulire. Inoltre, dove c’è l’accesso non ci sono delle sbarre, entrano motorini. Non ci sono barriere e invece ci vorrebbero. Un giro di ragazzini sfrecciano con gli scooter, non dovrebbero salire. Noi la bambina non l’abbiamo ancora portata, è una situazione davvero brutta e pericolosa”.

Foto Facebook