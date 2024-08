Bari, reparto chiuso nonostante le prenotazioni: disposta indagine

non si era presentato nessuno in reparto Il Policlinico di Bari ha disposto una indagine interna in merito alla denuncia di una paziente che aveva una prenotazione per il 14 agosto e

“Ci scusiamo per il disagio arrecato ai pazienti – si legge in una nota del Policlinico – che non hanno potuto effettuare la visita allergologica programmata tra il 12 e il 14 agosto. La direzione ha disposto che potranno presentarsi liberamente tra il 26 e il 30 agosto dopo le 11.30 presso gli ambulatori per il recupero della stessa. Dall’unità operativa erano partite le chiamate per anticipare le visite ma in alcuni casi i pazienti non erano risultati raggiungibili o i numeri di telefono indicati erano errati. Questo non giustifica quanto accaduto, la direzione sanitaria avvierà una indagine interna”.