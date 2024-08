Bari, spaccatura nei 5Stelle per la giunta: “Nome deciso dall’alto”

Fioccano le polemiche sulle nomine in giunta. Tra i vari scontenti c’è il consigliere del Movimento Cinque Stelle, Antonello Delle Fontane che per settimane era stato tra i papabili per entrare nella squadra di Leccese, ma poi pare che il suo partito abbia confluito su Raffaele Diomede, un esterno.

“Alla fine di questa cavalcata non sarò assessore nella giunta di Vito Leccese – scrive sui social – nonostante il sostegno che ho ricevuto. Voglio mettere in chiaro una cosa, non mi sono tirato indietro e desideravo riportare, dopo quasi 30 anni, un assessore nei quartieri dove sono nato e cresciuto; sarebbe stato l’onore più grande ma il coordinamento del Movimento 5 Stelle ha deciso di depennarmi dalla rosa dei nomi proposta al Sindaco Leccese. In estrema sintesi, non mi sono “villacchiato”, hanno deciso dall’alto, senza una chiara spiegazione ed è stato designato un nome esterno, un tecnico come dicono in politichese.

Ammetto che diventa sempre più complicato lottare per la meritocrazia e contro l’ assenteismo se, dopo una tornata elettorale, il Movimento che rappresento decide di non valorizzare chi, per la seconda volta, è stato il candidato più suffragato. A volte le cose vanno semplicemente come devono andare e sono convinto che il tempo sa essere galantuomo, specialmente in politica”.

È poi arrivata la nota del vicepresidente Mario Turco e dei Coordinatori territoriali M5S Leonardo Donno e Raimondo Innamorato

“Accogliamo con responsabilità e soddisfazione un risultato storico per il M5S che, per la prima volta a Bari, sarà presente in Giunta Comunale, grazie alla fiducia dimostrata dal Sindaco Vito Leccese nell’affidarci un assessorato importante e, allo stesso tempo, impegnativo in prospettiva futura.

Legalità e Controlli, Gare e Appalti, Trasparenza, Patrimonio, Beni confiscati, ERP, Emergenza abitativa: le deleghe assegnate sono perfettamente attinenti alle tematiche identitarie di cui il M5S si é sempre fatto carico e che, a partire da oggi, ci renderanno protagonisti nel governo della città grazie anche al prezioso operato dei consiglieri comunali Antonello Delle Fontane e Italo Carelli, dei consiglieri municipali, degli aderenti al gruppo territoriale e dei nostri iscritti. Saremo al servizio dei cittadini, delle famiglie e delle imprese.

Al dott. Raffaele Diomede, iscritto da tempo al Movimento di Bari e punto di riferimento di associazioni, organi di giustizia minorile, famiglie e ragazzi entrati nel circuito penale, va l’augurio sincero da parte del Movimento tutto. Siamo certi che, coadiuvato da tutta la squadra del M5S, onorerà l’incarico con competenza e professionalità ispirandosi sempre ai nobili principi e valori che contraddistinguono la nostra forza politica.

Un particolare ringraziamento va alla vicepresidente vicaria Paola Taverna per aver supportato e seguito questo nuovo ed entusiasmante inizio

Al Presidente Giuseppe Conte, che tanto si è speso per i cittadini baresi; è soprattutto grazie al suo impegno e all’attenzione dedicata alla città che, da oggi, il M5S avrà l’opportunità storica di contribuire al miglioramento della città e della qualità di vita dei baresi.

Buon lavoro al sindaco Vito Leccese, alla Giunta e alle forze politiche di maggioranza che condivideranno con noi questo percorso”.