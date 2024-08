Il Bari stecca la prima: la Juve Stabia vince 3-1

Prima di campionato da incubo per il Bari che viene travolto in casa per 3-1 dalla matricola Juve Stabia. Primo tempo da dimenticare per i galletti che non riescono mai ad impensierire la porta di Thiam e subiscono due gol fotocopia sugli sviluppi di calci d’angolo. Nel secondo tempo Sibilli prova a suonare la carica ma la bravura dell’estremo difensore ospite non consente agli uomini di Longo di accorciare le distanze. E così gli ospiti la chiudono col terzo gol a metà ripresa. Inutile la rete di Ricci in pieno recupero. Dopo le convincenti prestazioni del pre campionato, quest’oggi i biancorossi hanno sfoderato una prova anonima e priva di mordente, molto simile a quelle “ammirate” nella scorsa stagione. La squadra di Longo ha evidenti lacune e va completata al più presto per scacciare quanto prima i fantasmi.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida alla Juve Stabia, il tecnico del Bari Moreno Longo, deve fare a meno di Andrea Oliveri per coxalgia sinistra da sollecitazione dell’articolazione e di Nicola Bellomo, squalificato. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: in difesa confermato il trio Pucino Vicari Obaretin, centrocampo con i due metronomi Benali e Maiello, Dorval e Favasuli presidiano le due fasce, mentre Sgarbi e Sibilli agiscono alle spalle dell’unica punta Lasagna.

Nella Juve Stabia, il tecnico Pagliuca non può contare su Adorante, Romeo e Guarracino, mentre Mignanelli parte dalla panchina. L’allenatore nativo di Cecina schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: parte dal primo minuto l’ex biancorosso Leonardo Candellone. Solo panchina per l’altro ex Piovanello.

PRIMO TEMPO: Il Bari parte col piglio giusto cercando di mettere in difficoltà le “vespe” con un pressing molto alto. Ma la prima chance è della Juve Stabia al minuto 12 con una percussione di Andreoni con la difesa barese che si salva in corner. La squadra di Longo non riesce a costruire pericoli, così sono gli ospiti a passare in vantaggio al minuto 24 con un colpo di testa di Bellich sugli sviluppi di un corner. Il Bari prova a reagire e va vicino alla rete con Lasagna al minuto 39, ma l’ex attaccante dell’Udinese era in fuorigioco. I galletti non riescono a creare pericoli e la Juve Stabia trova il raddoppio al minuto 45 con Folino che colpisce ancora una volta di testa, sempre sugli sviluppi di un corner. Anche in questo caso, difesa biancorossa immobile. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0-2.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio per i “galletti”: fuori Sgarbi dentro Novakovich. Percussione di Sibilli al minuto 48, ma Thiam riesce a deviare la conclusione dell’ex calciatore del Pisa. Al minuto 52 ancora Sibilli si invola sulla destra e crossa per Novakovich che colpisce di testa costringendo Thiam all’intervento. Ancora Sibilli prova a beffare l’estremo difensore stabiese al minuto 54 con un fendente che si perde di poco a lato. Ma gli ospiti non stanno a guardare e costringono Radunovic all’intervento di piede su tiro ravvicinato di Candellone. Dorval si improvvisa attaccante e prova ad accorciare le distanze al minuto 58, ma il suo diagonale viene messo in corner da Thiam. Altri due cambi per i padroni di casa al minuto 59: fuori Favasuli e Maiello dentro Ricci e Maita. Bari vicino al gol al minuto 64 con Maita, ma il tiro del centrocampista termina sull’esterno della rete. Radunovic si fa trovare pronto al minuto 69 sul tocco ravvicinato di Candellone. Cambia ancora Longo al minuto 72: fuori Lasagna dentro Manzari. Proprio il neo entrato prova a beffare Thiam con un calcio di punizione che termina di poco a lato. Ma la Juve Stabia la chiude al minuto 80 con Artistico. I galletti provano ad accorciare le distanze con Manzari al minuto 89, ma la difesa delle vespe respinge il tentativo dell’ex Sassuolo. Al minuto 90 entra anche Morachioli che prende il posto di Sibilli. I padroni di casa segnano la rete della bandiera in pieno resupero con Ricci che gira in rete una palla vagante al limite dell’area. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Giuseppe Collu. Bari – Juve Stabia edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 1-3.

PAGELLE: Sibilli predica nel deserto. Benali e Maiello non funzionano

Radunovic 6,5, Pucino 5, Vicari 5, Obaretin 6, Favasuli 5 (59′ Ricci 6,5), Maiello 5 (59′ Maita 6), Benali 5, Dorval 6, Sgarbi 5 (46′ Novakovich 5,5), Sibilli 6,5 (90′ Morachioli sv), Lasagna 5,5 (72′ Manzari 5,5)

Longo 5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 3

Marcatori: 24′ Bellich 45′ Folino 80′ Artistico 94′ Ricci

Ammoniti: Gerbo, Ruggero, Floriani, Buglio, Sibilli, Varnier

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 4 – 6

Corner: 6 – 4

Possesso palla: 56% 44%

Spettatori: 20.957 (6.859 abbonati; 864 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI : Radunovic, Pucino, Vicari (c), Obaretin, Favasuli, Maiello, Benali, Dorval, Sgarbi, Sibilli, Lasagna

Panchina: Pissardo, Mantovani, Maita, Matino, Novakovich, Astrologo, Manzari, Lulic, Akpa-Chukwu, Ricci, Morachioli, Faggi

JUVE STABIA: Thiam, Ruggero, Bellich, Buglio, Piscopo, Floriani, Folino, Candellone (c), Andreoni, Leone, Mosti

Panchina: Matosevic, Rocchetti, Pierobon, Baldi, Meli, Tonin, Mignanelli, Varnier, Gerbo, Maistro, Artistico, Piovanello

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Assistenti: Marco Ceccon della sezione di Lovere e Giacomo Monaco della sezione di Termoli. Quarto ufficiale: Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza. VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco), coadiuvato dall’ AVAR Salvatore Longo (Paola)

(foto ssc Bari)