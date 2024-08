Politica, cdx contro una delle nomine di Leccese: “Va revocata”

“Verbalmente violenta e offensiva: Leccese revochi la nomina alla Nonnis Marzano, forte di ben 34 voti alle ultime amministrative”. Lo scrive in una nota il centrodestra barese.

“Insultare il Papa alludendo alla pedofilia, incitare all’odio verso il possibile futuro presidente degli Stati Uniti Donald Trump, fomentare criminali che bloccano porti e infrastrutture, dichiarare che sono “merde quelli che ci governano” , alludere a potenziali omicidi dei leaders del G7 arrivati in Puglia. Questo è il curriculum della neo assessora, che non può mantenere quella delega un minuto in più – continua la nota a firma anche di Fabio Romito – Se Leccese confermerà nel ruolo di assessore qualcuno che insulta persino Papa Francesco, noi invieremo al Prefetto tutta la documentazione in nostro possesso per verificare la compatibilità con un ruolo così importante di chi ha dimostrato di non avere senso delle istituzioni, rispetto e alcun tipo di autocontrollo, anche espressivo”.