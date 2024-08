Spray nasale per lo shock allergico: arriva il via libera

La Food and Drug Administration americana ha approvato uno spray nasale per il trattamento in emergenza delle reazioni allergiche, compreso lo shock anafilattico. Lo spray contiene adrenalina ed è il primo con una formulazione di questo tipo.

“L’approvazione di oggi fornisce il primo prodotto a base di adrenalina per il trattamento dell’anafilassi che non viene somministrato per iniezione”, ha detto in una nota Kelly Stone, a capo della divisione di Pneumologia, allergia e terapia intensiva del centro per la valutazione dei farmaci dell’Fda. L’approvazione del nuovo farmaco si basa su quattro studi su 175 adulti sani in cui sono stati misurati i livelli di adrenalina nell’organismo dopo la somministrazione dello spray o delle iniezioni a base di adrenalina già in commercio. I test hanno confermato la sostanziale equivalenza tra le due formulazioni.

“L’anafilassi è pericolosa per la vita e alcune persone, in particolare i bambini, possono ritardare o evitare il trattamento a causa della paura delle iniezioni. La disponibilità di uno spray nasale può ridurre le barriere al trattamento rapido dell’anafilassi”, ha concluso Stone. Il nuovo farmaco è disponibile in confezioni monodose e può essere usato nelle persone con un peso maggiore ai 30 chili. Ne dà notizia l’Ansa.