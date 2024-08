Troppo vento, l’aereo non atterra a Madeira: odissea per alcuni baresi

Odissea per un gruppo di ragazzi della città di Bari con il volo Wizz Air per Madeira. Il racconto corre sui social. “Il volo – scrive una ragazza barese – è partito da Roma il 15 agosto anche se non abilitato all’atterraggio in condizioni di forte vento e infatti non riesce a scendere a Madeira. Ci sono 150 passeggeri dirottati all’aeroporto di Faro che vengono fatti bivaccare per una notte con un rimborso di 3 euro per rifocillarsi. Il giorno dopo, ieri 16 agosto, ci riprovano ma visto il vento e come da previsioni ovviamente, dopo un giro sull’isola il comandante li riporta a Faro. Promettono a chi necessita (tutti) di farli rientrare a Roma, ma con l’inganno li fanno scendere e li abbandonano in questo benedetto aeroporto, privo di collegamenti rapidi e servizi Wizz Air, non in grado di soddisfare un numero così alto di persone. Famiglie, bambini, ragazzi, anziani e molte persone in completo delirio con nessuno supporto e aiuto per le possibili soluzioni”. (foto facebook)