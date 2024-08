Bari, è business matrimoni civili: si “affacciano” anche i privati

Nuove location per i matrimoni civili. I privati si stanno sempre più “affacciando” sul mercato e dopo Villa Romanazzi e Villa de Grecis, si è fatto avanti e ha avuto l’ok degli uffici comunali (l’ultima parola è della giunta) per organizzare cerimonie, il Country club.

L’iniziativa rientra nel disciplinare, approvato dal Comune, che permette la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati che possono legittimamente disporre di strutture o immobili di particolare pregio storico, turistico, estetico, architettonico ed ambientale, siti nel territorio del Comune di Bari, con spazi e locali idonei alla celebrazione di riti civili (matrimoni ed unioni civili) .

Dal primo giugno del 2023 al 30 giugno del 2024 i matrimoni civili a Bari sono stati 426, 21 le unioni civili. La sede più gettonata è stata quella centrale di Fraccacreta, più per una questione economica, ma si sono avuti anche 10 matrimoni al Libertà, 14 al Fortino, 5 a Villa Romanazzi e 9 a Villa de Grecis solo nel 2024.

I matrimoni civili vengono celebrati gratuitamente, presso gli uffici comunali, dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 13 e dalle ore 16,30 alle ore 17,30 nella giornata di giovedì. Nei giorni prefestivi, festivi e nelle fasce pomeridiane delle altre giornate infrasettimanali il servizio è a pagamento.

Presso la terrazza del Fortino Sant’Antonio, presso la chiesetta sconsacrata della Delegazione Libertà e presso la Sala Consiliare del Comune di Bari, invece, il servizio è sempre a pagamento.

Le tariffe per ora restano invariate. Si va da un minimo di 100 euro (se le cerimonie non avvengono in orari di ufficio) nelle sedi comunali di Fraccacreta, Torre a Mare, Carbonara, Santo Spirito e Libertà, ad un massimo di 600 euro per il Fortino di Sant’Antonio (nei giorni di domenica e festivi). Se ci si vuole sposare nella sala del Consiglio comunale la tariffa è di 1000 euro. Mentre per quanto riguarda i siti privati, la tariffa va da un minimo di 400 ad un massimo di 600 euro (con un aumento di 50 euro se non si è residenti a Bari).