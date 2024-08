Bari, fornacelle e gazebo sul lungomare: partono i controlli

Controlli questa mattina della polizia locale e della Capitaneria di porto per fare sgomberare dai gazebo e dalle tende il lungomare di San Girolamo. Tante sono state le proteste negli ultimi giorni per le varie occupazioni abusive.

“È stata una estate all’insegna della movida – denuncia il consigliere municipale Peppino Milella – non quella che tutti conoscono ma la movida delle scuderie di famiglie ed esperti gazebani, che si accampano con queste tende manco fossero in un campeggio e lì passano giorni e settimane in riva a mare. Speriamo che sia finita e che i controlli ora ci siano anche di sera”.