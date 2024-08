Bari, il primo Consiglio comunale il 21 agosto

Il nuovo Consiglio comunale si riunirà in prima convocazione mercoledì 21 agosto, alle ore 9.30. Il sindaco Vito Leccese ha convocato l’assise cittadina, che sarà presieduta dalla consigliera anziana Elisabetta Vaccarella.

Tra i primi punti all’ordine del giorno, come previsto dal Tuel, la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco e l’elezione del presidente e vicepresidente del Consiglio comunale. Con la nomina della nuova giunta inoltre ci saranno nuovi ingressi (con il passaggio appunto dei consiglieri eletti nella squadra di governo). Ad esempio nel Pd entreranno anche Fabio Sisto, Micaela Paparella, Stefania Maria Durante e Gesualdo Sanseverino. Per Decaro per Bari Livio Sisto e Annarita La Penna. Per Progetto Bari Silvia Russo Frattasi.