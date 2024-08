Cucina, ricchi di fibre e vitamine: in tavola i fichi

Ricchi di fibre e alleati della salute. Oggi in tavola portiamo i fichi, frutti succulenti e zuccherini che maturano in estate, molto più di una semplice delizia per il palato. Con la loro buccia sottile e la polpa dolce e granulosa, i fichi sono un alimento ricco di proprietà benefiche per l’organismo e sono inoltre versatili in cucina. Ma andiamo per gradi.

In primis i fichi sono un’ottima fonte di fibre alimentari, queste ultime favoriscono la digestione e aiutano a mantenere l’intestino sano. Inoltre i fichi sono ricchi di vitamine e minerali, in particolare vitamina A, vitamina K, vitamina C e vitamine del gruppo B, oltre a minerali come potassio, magnesio e calcio. Questi nutrienti contribuiscono al benessere generale del corpo, sostenendo la salute della pelle, del sistema immunitario e delle ossa.

Ma non è finita qui. I fichi contengono infatti anche antiossidanti come i polifenoli, che combattono i radicali liberi e riducono l’infiammazione nel corpo, proteggendo le cellule dai danni. Essendo poveri di calorie e con un basso indice glicemico, sono un’ottima scelta anche per chi segue una dieta bilanciata. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola in maniera differente dal solito.

Insalata di fichi, prosciutto e rucola



Lavate i fichi (circa 8) asciugateli delicatamente e tagliateli in quarti. Disponete la rucola su un piatto da portata e aggiungete i fichi. Sopra la rucola e i fichi, disponete le fette di prosciutto crudo e le scaglie di parmigiano. In una ciotola, versate l’olio d’oliva con il miele, l’aceto balsamico, un pizzico di sale e pepe. Condite l’insalata con la salsina creata e servite immediatamente.

Bruschette con fichi, philadelphia e salmone

Tostate le fette di pane su entrambi i lati fino a renderle croccanti. Lavate i fichi e tagliateli a fette sottili. Spalmate la philadelphia, sulle fette di pane tostato. Disponete le fette di fichi sopra la philadelphia e aggiungete infine del salmone affumicato. Cospargete con un filo di olio e spolverizzate delle noci tritate. Aggiustate di sale e infine, se di vostro gradimento, aggiungete del pepe.