Ermal Meta con una tappa del suo tour a Barletta

Martedì 20 agosto, nel fossato del Castello di Barletta (Bt), nell’ambito del The Best Music Festival, si terrà il concerto di Ermal Meta, che torna alla dimensione del live dopo l’uscita del suo ultimo album “Buona fortuna”, dedicato alla figlia Fortuna, nata da poco.

Classe 1981, Ermal Meta è un cantautore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano, trasferitosi a Bari a 13 anni con madre e fratelli per scappare dal padre violento. Dopo l’esperienza con i gruppi Ameba 4 e La Fame di Camilla nel corso degli anni Duemila, nel 2013 ha intrapreso il percorso da solista pubblicando 4 album in studio e vincendo cinque anni dopo il Festival di Sanremo con il brano “Non mi avete fatto niente”, in coppia con Fabrizio Moro, arrivando poi quinto all’Eurovision Song Contest. Nel corso degli anni ha scritto brani per Emma, Francesco Renga, Patty Pravo, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Francesco Sarcina, Giusy Ferreri e Red Canzian, oltre ad aver curato gli arrangiamenti di alcuni brani per i Negrita. Ha collaborato inoltre con artisti come Levante, Giuliano Sangiorgi ed Elisa. Tra i vari riconoscimenti musicali ha vinto due volte il Premio Lunezia, il Premio della Critica “Mia Martini” a Sanremo 2017 con il brano “Vietato morire” e il Best Italian Act agli Mtv Europe Music Awards 2017. Nel 2022 ha pubblicato il libro “Domani e per sempre”, ambientato in Albania durante la Seconda guerra mondiale.

Meta proporrà uno spettacolo nuovo, il cui cuore pulsante sarà proprio il suo ultimo album, dedicato alla sua primogenita Fortuna, nel quale non mancano l’impegno e la denuncia sociale, temi cari al cantante. Nella scaletta della serata, oltre ai brani dell’ultimo disco, non mancheranno le canzoni che hanno reso celebre il cantautore italo-albanese come “Dall’alba al tramonto”, “Non mi avete fatto niente”, “Ragazza paradiso”, “Vietato morire” e “Piccola anima”, il nuovo singolo “Mediterraneo” e, ovviamente, il brano che dà il titolo all’album, “Buona fortuna”. Oltre due ore di musica dal vivo e quasi 25 canzoni per uno spettacolo energetico e intenso, che toccherà le corde dell’anima.

I biglietti del concerto sono acquistabili su ticketone.it e su vivaticket.com.