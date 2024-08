Festa Grande a Capurso, attesa per le luminarie musicali

A Capurso fervono i preparativi per la Festa Grande in onore della Madonna del Pozzo, in programma dal 23 agosto al 1 settembre con tanti appuntamenti da non perdere e da vivere insieme: dalla processione del Carro Trionfale all’immancabile corteo storico, dagli spettacoli in piazza alla grande musica dal vivo, oltre ai momenti di preghiera per celebrare la Santa Patrona. Un momento attesissimo da tutta la comunità che troverà il suo apice con lo spettacolo delle Luminarie Musicali, in programma – in esclusiva regionale – il 24, 25 e 26 agosto in via Madonna del Pozzo.

La festa in onore della Madonna del Pozzo si celebra l’ultima domenica di agosto a ricordo del ritrovamento dell’Effigie della Madonna, avvenuto il 30 agosto del 1705, da parte di don Domenico Tanzella, il quale – secondo la tradizione – fu guarito miracolosamente da un male inguaribile dopo aver bevuto l’acqua dell’antico pozzo detto di “S. Maria”. Alla Madonna fece il voto di erigere una chiesa proprio in quel luogo, e proprio lì trovò una bellissima immagine della Vergine Maria, di stile bizantino.

Il progetto delle Luminarie quest’anno prende il nome di Imperial, con la direzione artistica e realizzazione della Paulicelli s.r.l. Saranno installate due gallerie in via Roma e in via Madonna del Pozzo, quest’ultima completa di un grande tunnel alto 13 metri, che accoglierà l’ingresso del Carro trionfale, trainato dai pellegrini come da tradizione.

E proprio la galleria in via Madonna del Pozzo prenderà vita grazie alla musica e ai giochi di luci unici e coinvolgenti: la magia delle Luminarie Musicali si ripeterà il 24, il 25 e il 26 agosto in tre momenti, alle ore 20:45, 21:45 e 23:45. Le strade che conducono all’installazione saranno illuminate da circa 35 pali isolati, offrendo un percorso incantevole ai visitatori che desiderano ammirare questo spettacolo straordinario. Imperial si propone di celebrare la Madonna del Pozzo in modo grandioso e suggestivo, con la comunità di Capurso e i visitatori che giungeranno da ogni parte per partecipare a questa festa indimenticabile.

Un progetto, quello delle Luminarie Musicali, portato avanti su proposta del Comitato Feste Patronali, a cui è stato impossibile dire di no vista la sua unicità e magnificenza.

“Quest’anno il Comune di Capurso ha deciso di riservare un investimento importante per la nostra amata Festa Grande – ha dichiarato il sindaco Michele Laricchia – Siamo profondamente convinti del valore delle feste patronali, che rappresentano un momento di unione, tradizione e fede per la nostra comunità. In un periodo storico in cui, per molteplici ragioni, alcune condivisibili, altre meno, il sostegno dei cittadini a queste celebrazioni sta diminuendo, è fondamentale che l’Amministrazione Comunale si impegni con tutte le sue forze per mantenere viva questa tradizione centenaria”.

Ad inaugurare la Festa Grande, venerdì 23 agosto, sarà l’opera teatrale “Ave Mary”, liberamente ispirata a “Il pozzo di Santa Maria” di Gino Pastore, con la regia di Lucy Mariani (Sagrato Basilica Madonna del Pozzo, ore 22:00).

L’uscita del grande Carro Trionfale, seguito dall’immancabile Corteo Storico, è prevista invece per domenica 25 agosto alle ore 22.00. Come da tradizione, otto fanciulle vestite da Angeli scortano la Statua della Madonna che troneggia sulla sommità del Carro.

Lunedì 26 agosto è il momento della musica dal vivo con il concerto di Mirko Casadei & Big Band in occasione dei 70 anni di Romagna mia (Piazza Gramsci – 22). Il programma prosegue venerdì 30 agosto nella Cappella del Pozzo, ore 20.30: l’associazione Corteo Storico Madonna del Pozzo presenta il Corteo Storico 2024.

“La Festa Grande non è solo un evento, ma un patrimonio culturale e religioso che merita di essere valorizzato e protetto – continua il primo cittadino – L’edizione di quest’anno sarà straordinaria e sono certo che renderà tutti i capursesi ancora più orgogliosi della nostra comunità. Invito tutti a partecipare con entusiasmo e a sentirsi parte attiva della festa che ci unisce e ci rappresenta.”