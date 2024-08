Volo di emergenza da Madeira per gli italiani bloccati in aeroporto

Con un volo di emergenza partito alle 14 e 30 si è conclusa l’odissea di 200 italiani, tra cui decine di baresi, rimasti bloccati per giorni nell’aeroporto di Madeira. Del caso si era occupata anche la Farnesina.

. Il volo di emergenza da Madeira a Roma per i turisti italiani è partito oggi alle 14.38 ora locale dall’aeroporto di Funchal: a renderlo noto la compagnia Wizz Air sottolineando che il volo “trasporta tutti i passeggeri che hanno riprenotato o acquistato i biglietti per questo volo di emergenza”. Da alcune testimonianze pare che qualcuno non sia riuscito a salire a bordo, rimanendo ancora bloccato in aeroporto. (Foto facebook)