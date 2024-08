Achille è il cane bagnino del Salento. Una vera mascotte

È un’attrazione per i piccoli ma anche il più prezioso amico dell’uomo pronto a salvare i bagnanti in difficoltà. Si tratta di Achille un labrador nero che imbragato con l’attrezzatura da salvataggio staziona sulla riva di Lido Verde a San Cataldo, la Marina dei leccesi, pronto ad affrontare le onde del mare alla minima difficoltà di chi si avventura tra le correnti e manifesta un qualsivoglia problema.

È un cane addestrato a salvare vite assieme al suo fedele umano Marco Mendola della SICS, Scuola Italiana Cani Salvataggio, ma è anche molto docile e disponibile alle coccole di grandi e piccini e, quindi, per Giovanni D’Agata – presidente dello “Sportello dei Diritti”, un presidio che dovrebbe essere esempio nelle più affollate spiagge nostrane dove il miglior amico dell’uomo, come Achille, può diventare un indispensabile ausilio anche per salvare vite umane.