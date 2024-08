Bari, Leccese presenta la sua giunta: “Programma ambizioso”

“Il nostro è un programma politico amministrativo molto ambizioso per fare diventare Bari una città più europea, più verde, più sostenibile, per garantire i diritti di tutti, garantire a tutti i cittadini pari opportunità”. Così il sindaco Vito Leccese ha presentato la nuova giunta. “Ringrazio Michele Laforgia – ha detto – seppure all’interno di un contesto dialettico, con lui abbiamo convenuto circa la possibilità di continuare la collaborazione e avviare questa esperienza di governo insieme, al pari del ringraziamento a tutte le forze politiche, al nazionale dei Cinque stelle, ad Alleanza Verdi di sinistra. Tutti consapevoli della sfida impegnativa che ci attende, raccogliamo una eredità importante e difficile da gestire: tra sindaco precedente e la cittadinanza è nato un rapporto di empatia che ci chiama in modo responsabile. L’ amministrazione comunale è il palazzo della città, punto di riferomento per qualsiasi problema”.

Leccese ha annunciato anche che Giovanna Iacovone sarà il vicesindaco e le deleghe rimaste (Sport e Urbanistica tra le principali) saranno assegnate a assessori e consiglieri.