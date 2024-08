Bari, liquami in mare: scatta lo stop ai bagni a Pane e pomodoro

Scatta il divieto di balneazione a Pane e pomodoro dopo che la forte pioggia ha fatto saltare la paratia della condotta Matteotti. “Occorre ricordare che è trascorso il quinquennio della gestione del sindaco Decaro e del presidente Aqp prof Laforgia ma non si sono avute più notizie – dichiara Ottavio Digregorio del comitato di Pane e pomodoro – voci davano per certo l’inizio dei lavori per la ristrutturazione delle condotte fognarie a partire da lama Picone con la separazione netta tra le acque da pioggia e la fogna. Dicevano che i lavori si sarebbero conclusi in due anni, ma ancora nulla. Ora sono tornate le transenne. A conclusione della stagione organizzeremo un cordone di protesta”.

(foto repertorio)