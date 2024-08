Maltempo, nel Barese allagamenti e disagi a viabilità

Sono numerosi gli interventi che i vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta stanno effettuando in queste ore a causa dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo sul nord Barese. Nello specifico, diverse squadre di pompieri sono a lavoro a Barletta, Bisceglie e Margherita di Savoia dove alcune strade sono diventate difficili da percorrere per la pioggia copiosa. I tombini sono saltati in diverse vie di Barletta e Bisceglie mentre alcuni sottovia sono allagati e i vigili del fuoco stanno intervenendo con le idrovore.

Non si registrano finora, interventi di soccorso a persone. La circolazione stradale è rallentata sulla statale 16 in direzione sud, tra Barletta e Trani per un incidente tra due auto che, nel tentativo di scansare un cane che camminava a centro strada in senso opposto, sono finite fuori strada scontrandosi. L’animale poi è stato investito da un’altra auto ed è morto. Rilievi sono in corso da parte degli agenti della polizia stradale. Violenti temporali sono in corso anche sul versante adriatico del Brindisino con disagi alla viabilità e diverse zone allagate.

Un gruppo di bagnanti è invece rimasto bloccato da un fiume di acqua e fango che ha inondato Lama Monachile ed è stato costretto a ripararsi in una grotta. Solo successivamente sono riusciti a mettersi in salvo anche grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.