Trombe d’aria sulla costa salentina, scatta l’allerta

E’ allerta maltempo in Salento dove sulla costa al largo del Capo di Leuca si sono sviluppate alcune trombe d’aria. Il fenomeno sta interessando tutta la dorsale adriatica da Castro a Santa Cesarea Terme, Tricase, fino a Santa Maria di Leuca.

A Castro si sono sviluppati addirittura tre vortici, distanti pochi metri l’uno dall’altro. Al momento non si registrano danni, ma le Capitanerie di porto hanno invitato proprietari di natanti e pescatori a rientrare. Bandiera rossa anche in tutti i lidi. A Nardò, invece, la scorsa notte un fulmine ha incendiato una palma all’interno del giardino di un’abitazione privata. Le fiamme sono state spente dai Vigili del fuoco. Anche in questo caso non si registrano ulteriori danni a persone o cose.

foto Facebook Fabrizio Passaseo