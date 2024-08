Abbandono rifiuti, a Foggia installata una rete di fototrappole

Una rete di fototrappole di ultima generazione, dotate di intelligenza artificiale. È quanto installato in varie zone della città di Foggia con l’obiettivo di contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e mantenere il decoro urbano. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato all’Ambiente in collaborazione con Amiu Puglia, l’azienda responsabile della raccolta rifiuti, prevede l’installazione dei dispositivi tecnologicamente avanzati in punti strategici della città. Queste fototrappole, in particolare, monitoreranno i comportamenti illeciti in materia di smaltimento dei rifiuti e consentiranno di sanzionare chi non rispetta le normative vigenti.

“La salvaguardia dell’ambiente è una priorità per la nostra amministrazione”, ha affermato Lucia Aprile, assessore all’Ambiente – l’installazione delle fototrappole è un passo importante per scoraggiare pratiche scorrette e incoraggiare una maggiore responsabilità civica. Ci aspettiamo la collaborazione di tutti i cittadini per fare di Foggia una città più pulita e vivibile”. “Si tratta di una giornata importante – ha spiegato invece Amiu Puglia – perché l’attivazione di questi dispositivi rappresenta un nuovo e fondamentale elemento nelle iniziative volte a prevenire l’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti e di altre frazioni”.

Foto repertorio