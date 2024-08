Bari, addio a Gennaro Picci: era sacrista della Basilica di San Nicola

Bari saluta per sempre Gennaro Picci. Picci, per anni sacrista della Basilica di San Nicola e collaboratore dell’Accademia Cittadella Nicolaiana, si è spento oggi. Tanti i messaggi di cordoglio sul web. “Ci ha improvvisamente lasciati Gennaro Picci, figura storica del Museo Nicolaiano e prezioso collaboratore dell’Accademia – scrive l’accademia – tutti nella città vecchia e tra le persone che frequentavano la Basilica lo conoscevano – scrivono invece sui social Gennaro era un devoto di San Nicola, una persona buona e sempre disponibile”. “Oggi un grave lutto colpisce la nostra unione – scrivono invece i Sacristi Diocesi Bari-Bitonto- carissimi amici per chi lo avesse conosciuto è venuto a mancare il nostro amico fratello ed ex collega Gennaro Picci notizia tremenda Gennaro è stato per tantissimi anni Sacrista della basilica di San Nicola il nostro abbraccio alla famiglia unito alla tristezza per la sua dipartita”, concludono. I funerali si terranno domani, alle ore 16, in Basilica.

Foto screen video Accademia Cittadella Nicolaiana Onlus