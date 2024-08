Bari, si staccano calcinacci dal cavalcavia: colpita auto

Cadono calcinacci dal cavalcavia della statale 16 all’altezza dell’uscita di via Caldarola a Japigia. E’ accaduto il 12 agosto alle 16 e 30. “Dal cavalcavia si sono distaccati calcinacci vari di cui uno di notevole dimensione – raccontano i proprietari del mezzo – tanto da causare la rottura totale del parabrezza oltre a svariate ammaccature ed abrasioni alla carrozzeria. Abbiamo inviato subito una pec all’ indirizzo generale dell’ Anas, all’ assicurazione e notificato il sinistro a mezzo app. A tutt’ oggi nessuno ci ha contattati. Dopo una nostra telefonata all’ assicurazione, ci viene riferito che loro non possono procedere alla verifica del sinistro in quanto non si tratta di incidente stradale ma dobbiamo, tramite legale, rivolgerci all’ Anas o al Comune”.

“Ho ricontattato l’ Anas e mi dice di riformulare l’apertura del sinistro allegando preventivo o fattura o verbale. Il verbale e le foto sono disponibili presso la polizia stradale intervenuta. L’assurdità è che l’ Anas il giorno dell’accaduto è intervenuta sul posto constatando il distacco dal cavalcavia. Abbiamo provveduto in data odierna a lasciare il mezzo per la sostituzione del parabrezza e nei prossimi giorni lo porteremo da un carrozziere per un preventivo delle varie ammaccature. In tutto questo, nessuno ne ha parlato. Si è trattato di un vero miracolo se ne siamo usciti indenni. Ma lo spavento è impagabile. Il cavalcavia che dicono di aver messo in sicurezza, non è mai stato chiuso”.