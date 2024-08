Minacciano e aggrediscono medico nel Tarantino, denunciati in due

Un medico in servizio presso il presidio di continuità assistenziale di Maruggio, in provincia di Taranto, è stato minacciato e aggredito da una coppia che esigeva una visita specialistica per il proprio figlio. La Asl ionica ha diffuso la notizia, esprimendo “vicinanza e solidarietà alla giovane dottoressa” coinvolta nell’incidente. L’aggressione è avvenuta tra sabato e domenica scorsi, quando un uomo e una donna hanno portato il figlio al presidio medico per un problema agli occhi. La dottoressa ha spiegato ai genitori che il bambino necessitava di una visita specialistica che lei non era in grado di effettuare. In seguito a questo rifiuto, la coppia ha reagito con minacce e violenza: la dottoressa è stata spintonata e colpita con alcuni schiaffi. “È inaccettabile che il personale sanitario diventi oggetto di minacce e violenza” – ha dichiarato Gregorio Colacicco, direttore generale della Asl di Taranto – i nostri professionisti svolgono il proprio lavoro con dedizione e competenza, e per questo meritano rispetto”. La dottoressa ha sporto denuncia, mentre la Asl ha annunciato, tramite Colacicco, che “si costituirà parte civile in un eventuale processo”.