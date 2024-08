Prosegue l’ondata di maltempo in Puglia: secondo quanto emerso dal bollettino diramato dalla Protezione Civile non ci sarà tregua almeno sino a domani. Diversi i disagi che si stanno registrando in queste ore. Strade come fiumi e trombe marine nella zona del Salento, ma non mancano episodi anche in altre zone come Gravina e Putignano dove i nubifragi di questo pomeriggio hanno allagato le strade.

Foto screen videdo Facebook MeteOne Puglia e Basilicata