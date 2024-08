Puglia nella morsa del maltempo, in arrivo pioggia e temporali

Ancora tregua dal caldo afoso in Puglia, ma non dal maltempo. È quanto emerso dagli ultimi bollettini diramati dalla Protezione Civile secondo i quali, a partire dalle 14 di questo pomeriggio e per le sei ore successive è prevista allerta arancione nella Puglia Centrale Adriatica, mentre dalle ore 20 e per 24 ore successive è prevista allerta gialla su tutta la Regione.

In particolare, sia per quanto riguarda la Puglia Centrale Adriatica interessata da allerta arancione, sia per quanto riguarda l’allerta gialla su tutta la Puglia diramata a partire dalle 20 sono in arrivo precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Diversi i disagi che si sono registrati nelle scorse ore tra strade come fiumi, zone marittime e non inondate e forti temporali.

