Scuola, FdI: “Dubbi su graduatorie in Puglia”

“In questi giorni ci vengono segnalate molte anomalie nelle graduatorie di merito del concorso per titoli ed esami del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, pubblicate il 12 agosto scorso, dall’Ufficio scolastico regionale. Viene evidenziato, da chi denuncia, la mancanza di trasparenza nella gestione delle riserve, tant’è che il giorno dopo, il 13 agosto, l’Usr pubblica nuovamente le graduatorie mettendo in rilievo i possessori dei titoli di riserva”. Lo denuncia il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale pugliese, il capogruppo Renato Perrini e i consiglieri Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Tommaso Scatigna e Tonia Spina. “Tutti questi dubbi – aggiungono – sulla trasparenza delle assegnazioni dei posti sarebbero alimentati, anche, dal fatto che l’Usr si rifiuta di pubblicare una graduatoria completa di tutti gli idonei che risultano oggi vincitori di concorso. Come gruppo regionale di Fratelli d’Italia abbiamo deciso di vederci chiaro e quindi, nei prossimi giorni, chiederemo un incontro al direttore generale Giuseppe Silipo”.