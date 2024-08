Taranto, aggredisce con calci e pugni la compagna: arrestato

Ha colpito più volte la compagna, con calci e pugni, provocandole lesioni, poi si è scagliato contro i carabinieri intervenuti in soccorso della donna e infine ha danneggiato l’ascensore condominiale prima di essere immobilizzato e arrestato. Si tratta di un 43enne di Taranto che è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in un’abitazione del quartiere Palo VI raccogliendo la richiesta di aiuto della donna, che aveva denunciato l’accaduto al numero unico di emergenza 112. Il 43enne avrebbe agito sotto l’effetto dell’alcol.