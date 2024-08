Al via Bari Piano Festival: il 22 agosto sul sagrato della Basilica

Sarà Alessandro Taverna a inaugurare la settima edizione del Bari Piano Festival il 22 agosto con il concerto – recital di grande prestigio sul sagrato della Basilica di San Nicola (inizio ore 21.00). Il giovane virtuoso veneziano con una carriera internazionale assai prestigiosa, si esibirà in un programma interamente dedicato a Rachmaninov, uno tra i compositori più amati dal pubblico e dai pianisti.

Il secondo musicista selezionato dalla direzione artistica di Emanuele Arciuli è invece Iiro Rantala, talentuoso pianista jazz finlandese, con un recital di piano solo in cui il calore del suo pianismo si coniuga con le ascendenze nordiche in una miscela affascinante. L’appuntamento il 23 agosto sarà uno dei due concerti al tramonto (ore 19.00) sulla spiaggia cittadina di Torre Quetta. Il concerto avrà l’introduzione del docente, critico musicale, saggista e veejay Alceste Ayroldi. Dopo il concerto ci sarà anche un djset di Alex Pala.

Il Festival, che si conferma una preziosa occasione per la città, i cittadini e i turisti che sempre più la frequentano per ascoltare grandi pianisti provenienti da ogni parte del mondo in un repertorio che spazia dal classico al contemporaneo, andrà avanti fino al 29 agosto con concerti disseminati in alcuni dei luoghi più suggestivi della città: Torre Quetta, il Chiostro di Santa Chiara e il Parco 2 Giugno.

L’iniziativa è come sempre promossa dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture e Turismo, e anche per quest’anno si inserisce nella più ampia programmazione della Festa del Mare, il cartellone unico dell’estate barese, sostenuto dalla Regione Puglia – Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura a valere su fondi POC Puglia 2014/20 Asse VI – Azione 6.8. Il Bari Piano Festival 2024 gode della media partnership di Rai Radio 3 Classica.