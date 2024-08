Bari, Diomede verso le dimissioni: altra grana per Leccese

Altra grana per il sindaco Vito Leccese. Dopo la rinuncia all’incarico di Carlotta Nonnis Marzano (per le polemiche su alcuni post contro il Papa) un altro assessore va verso le dimissioni. Si tratta di Raffaele Diomede, la cui nomina è stata criticata dai consiglieri comunali dei Cinque Stelle, Antonello Delle Fontane e Italo Carelli, questa mattina in Consiglio.

Il Movimento si è incontrato questo pomeriggio e nuovamente stasera proprio per valutare la situazione con Diomede che ha rimesso il suo mandato nelle mani appunto del partito.

Intanto nel pomeriggio si è tenuta una riunione anche con la maggioranza e Leccese per discutere di quanto avvenuto in aula, con alcuni componenti che hanno duramente contestato il non essere stati coinvolti nella decisione di rinvio della votazione del presidente del Consiglio, presa dal sindaco (in accordo con Laforgia e Romito). I chiarimenti ci sono stati, ma ancora non è stata raggiunta la “pace”.