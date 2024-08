Bari, spazi riservati per le “Unità di strada”

In piazza Moro e piazza Umberto arrivano i divieti di sosta per permettere alle Unità di strada che aiutano i senzatetto e gli indigenti di avere uno spazio riservato per le attività. Fino al 30 settembre non si può quindi lasciare l’auto sia nei pressi dell’ex infopoint in piazza Moro e in piazza Umberto di fronte al civico 35 vicino all’incrocio con via Davanzati. Lo ha disposto il Comune in una ordinanza ad integrazione del provvedimento del sindaco Vito Leccese.