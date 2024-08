Bufera in Consiglio a Bari, Innamorato (5S): “Visioni personalistiche”

“Siamo sorpresi e dispiaciuti delle dichiarazioni rese questa mattina dal consigliere Antonello Delle Fontane, che devono ritenersi esclusivamente a titolo personale”, così in una nota il coordinatore provinciale M5S Raimondo Innamorato. “Auspichiamo e suggeriamo responsabilità nell’azione del gruppo consiliare, la stessa che il Presidente Conte si é assunto nei confronti dei cittadini baresi e che non può venir meno in virtù di fattispecie assai distanti dal benessere della comunità barese e di quella del Movimento; il tutto potrebbe apparire vicino a prospettive e visioni personalistiche, lontane dai principi e dai valori del Movimento 5 Stelle e, soprattutto, dal lavoro che oggi siamo chiamati a svolgere esclusivamente nell’interesse della città”.