Volo in ritardo, passeggeri perdono coincidenza per Bari: “Un incubo”

Prima il ritardo di oltre due ore sul volo da Cagliari a Milano, poi la mancata coincidenza con il volo che da Linate sarebbe arrivato a Bari. Nottata “da incubo” per alcuni cittadini del capoluogo pugliese e alcuni turisti pronti a raggiungere la città e coincidenze per altre mete della regione per passarci le proprie vacanze. Ma andiamo per gradi.

Il tutto è accaduto lo scorso 19 agosto, ma non si tratta di un caso isolato: sono moltissimi i disagi che si stanno registrando negli ultimi giorni per via dell’intenso traffico aereo in vista delle vacanze estive, tra partenze e rientri. Lunedì 19, dopo aver effettuato i controlli e aver ottenuto le informazioni sul gate di partenza, i passeggeri diretti da Cagliari a Milano Linate con il volo AZ1549 Ita Airways e con orario di partenza prevista alle 19.40 hanno prima letto uno slittamento dell’orario di partenza alle 20.30, poi alle 21.05 e infine alle 21.30. L’aereo è poi partito effettivamente intorno alle 21.40, provocando non pochi disagi ai passeggeri. Tra loro anche alcuni cittadini e turisti diretti a Bari e Brindisi che essendo arrivati alle 23 a Milano, hanno così perso la coincidenza con i voli per le altre destinazioni. Ad aggravare la situazione, una volta atterrati a Milano con oltre due ore di ritardo, anche l’assenza del bus per il trasporto dal mezzo all’aeroporto.

“Arrivati all’aeroporto di Linate – ha raccontato uno dei ragazzi diretti a Bari – non c’erano i bus per il trasporto dal mezzo appena atterrato all’aeroporto. Abbiamo dovuto aspettare circa 10 minuti, fortunatamente solo quelli. Oltre al danno la beffa però, davvero ridicolo. Se solo ci fosse stata una speranza di raggiungere la coincidenza, l’avremmo persa, non so se per altri è stato così, mi auguro di no. Per chi era diretto a Bari o Brindisi non c’è stato nulla da fare. Io dovevo andare a Bari, la partenza era prevista alle 21.50. Anche quel volo portava ritardo, è infatti partito poi alle 22.18 circa, ma non è bastato sperare che facesse tardi anche quel volo per non perdere la coincidenza. Alle 23 inoltrate era ormai troppo tardi. Una volta fuori non c’erano molte informazioni, io e la mia compagna, assieme agli altri coinvolti nella disavventura come noi, le abbiamo dovute ricavare nel mezzo della notte in un aeroporto che si svuotava molto velocemente e in cui stavano chiudendo tutti i negozi, non era aperto neanche un posto per mangiare. Per fortuna abbiamo trovato gli operatori di Ita Arways, sono stati molto disponibili, ma avevamo paura andassero via. In realtà ci aspettavano: si sono occupati loro di riorganizzare il viaggio mettendoci sul primo volo disponibile per Bari, partito il giorno dopo, il 20 agosto alle 9, al posto delle 8.50 e ci hanno anche permesso di essere ospitati in un hotel nelle vicinanze dell’aeroporto mettendoci a disposizione una navetta per il trasporto. Siamo stati fortunati, ma solo per la compagnia, a mio parere e anche perché ci siamo andati a cercare le informazioni”, ha concluso.

“È stato un incubo – ha raccontato un’altra ragazza diretta sempre a Bari – a Cagliari venivano rimandati un volo dopo l’altro. Abbiamo passato ore in piedi, non c’era un posto, in alcuni tratti neanche per terra. A un certo punto avevo paura non partisse il nostro. Per fortuna è stato solo un ritardo e si è risolto tutto, intorno all’una eravamo in hotel a Milano, senza cena e nulla perché all’aeroporto di Cagliari era finito tutto e nella zona dell’hotel a Milano era tutto chiuso, ma nulla in confronto al timore di non farcela a rientrare in tempo per tornare a lavorare, anche perché c’erano molti ritardi anche nella mattinata del 20 agosto: appena saliti sull’aereo, dieci minuti in ritardo, il pilota ha comunicato che per via del troppo traffico saremmo riusciti a partire solo mezz’ora dopo. Per fortuna non è stato così. Si sa che in questo periodo aumenta l’affluenza, perché non organizzarsi di conseguenza?”, ha concluso.